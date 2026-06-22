Argentina - Austrija uživo: Lionel Mesi upravo ispisao istoriju svetskih prvenstava!

Gol velikog Lea za vođstvo Argentine 1:0 Argentinski čarobnjak je doneo vođstvo protiv Austrije 1:0 u 39. minutu i tako svojim 17. golom postao najbolji strelac u istoriji svetskih prvenstava.

Na sjajnu asistenciju Fakunda Medine sa leve strane šutirao je iz prve i rutinski zatresao mrežu Evropljana! Ovo je njegov četvrti gol na Svetskom prvenstvu u Americi. Penal je potpuno šokirao Južnoamerikce i 15-ak minuta nema njihove igre kakva se očekivala Stefan Poš je pokušao iz kaznenog prostora, ali su se Argentinci odbranili i izborili korner Leo Mesi nije uspeo! Izveo je penal i promašio ceo gol! Imao je priliku da svojim 17. golom postane najbolji strelac