Argentina - Austrija uživo: Lionel Mesi upravo ispisao istoriju svetskih prvenstava!

Mondo pre 48 minuta  |  Mladen Šolak
Argentina - Austrija uživo: Lionel Mesi upravo ispisao istoriju svetskih prvenstava!

Gol velikog Lea za vođstvo Argentine 1:0 Argentinski čarobnjak je doneo vođstvo protiv Austrije 1:0 u 39. minutu i tako svojim 17. golom postao najbolji strelac u istoriji svetskih prvenstava.

Na sjajnu asistenciju Fakunda Medine sa leve strane šutirao je iz prve i rutinski zatresao mrežu Evropljana! Ovo je njegov četvrti gol na Svetskom prvenstvu u Americi. Penal je potpuno šokirao Južnoamerikce i 15-ak minuta nema njihove igre kakva se očekivala Stefan Poš je pokušao iz kaznenog prostora, ali su se Argentinci odbranili i izborili korner Leo Mesi nije uspeo! Izveo je penal i promašio ceo gol! Imao je priliku da svojim 17. golom postane najbolji strelac
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