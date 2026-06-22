Bačen "molotovljev koktel" na kuću usred noći: Drama na Voždovcu, policija intenzivno traga

U beogradskom naselju Voždovac, u noći između petka i subote, došlo je do ozbiljnog incidenta kada je za sada nepoznata osoba bacila Molotovljev koktel na privatnu porodičnu kuću, saznaju mediji.

Prema prvim informacijama, napad se dogodio 20. juna, oko dva sata nakon ponoći, dok je većina stanara spavala. Na sreću, u ovom incidentu nema povređenih lica, a zahvaljujući brzoj reakciji, izbegnuta je veća tragedija. Iako je napad eksplozivnom napravom izazvao uznemirenost među stanarima i komšijama u okolnim objektima, na samoj kući je pričinjena manja materijalna šteta. Požar koji je izazvala zapaljiva tečnost brzo je lokalizovan. "Čula se samo potmula