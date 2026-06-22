Danas pljuskovi, grmljavina i grad: RHMZ objavio upozorenje za ove delove Srbije

Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 22. jun, tokom dana promenljivo oblačno i toplo, ali nestabilno.

Pre podne u većem delu suvo sa sunčanim intervalima, a tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Od sredine dana mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Vetar slab i umeren, pretežno zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 23, a najviša od 29 do 33 stepena. RHMZ je objavio upozorenja za područje Srbije na izražene