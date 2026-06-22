Lionel Mesi odigrao utakmicu za večnost: Svet video što nikad nije - dao 5 golova za prolaz Argentine

Mondo pre 46 minuta  |  Mladen Šolak
Lionel Mesi odigrao utakmicu za večnost: Svet video što nikad nije - dao 5 golova za prolaz Argentine

Lionel Mesi je počastio ceo svet još jednom maestralnom partijom, Argentina - Austrija 2:0 (1:0).

Iako je na Maradonin dan, 22. juna, nervozno ušao u meč i na početku promašio penal za rekord Svetskog prvenstva, nije dugo bilo potrebno Leu da se "vrati" u meč. Igrao se 38. minutu kada je na asistenciju Fakunda Medine šutirao "iz prve", doneo prednost 1:0 i ušao u istoriju kao rekorder svetskih prvenstava sa čak 17. postignutih golova. Tim udarcem pao je rekord Miroslava Klosea sa 16 golova, a u nastavku je definitivno pala i Austrija. Centarfor Crvene zvezde i
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Dvanaesti dan Mundijala - Mesi pogađao za istoriju, Francuska čekira nokaut fazu

Dvanaesti dan Mundijala - Mesi pogađao za istoriju, Francuska čekira nokaut fazu

RTS pre 20 minuta
VIDEO Tri izmene u Francuskoj, meču preti prekid zbog haosa

VIDEO Tri izmene u Francuskoj, meču preti prekid zbog haosa

Nova pre 20 minuta
Najveći svih vremena - Mesi ispisao istoriju, Argentina u nokaut fazi Mundijala!

Najveći svih vremena - Mesi ispisao istoriju, Argentina u nokaut fazi Mundijala!

B92 pre 20 minuta
Raspored Mundijala (12. dan): Mesi ispisao zlatne stranice istorije Svetskih prvenstava, svet iščekuje nove majstorije Mbapea…

Raspored Mundijala (12. dan): Mesi ispisao zlatne stranice istorije Svetskih prvenstava, svet iščekuje nove majstorije Mbapea i Halanda

Danas pre 46 minuta
Vanvremenski Lionel Mesi - dva gola za večnost, pobedu i nokaut fazu Argentine

Vanvremenski Lionel Mesi - dva gola za večnost, pobedu i nokaut fazu Argentine

RTS pre 46 minuta
Rekorder Mesi odveo Argentinu u drugu fazu Mundijala

Rekorder Mesi odveo Argentinu u drugu fazu Mundijala

Sport klub pre 45 minuta
SP UŽIVO: Nevreme preti da odloži dve utakmice

SP UŽIVO: Nevreme preti da odloži dve utakmice

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalNFLCrvena ZvezdaSvetsko prvenstvoArgentinaAlžirAustrijaLos Anđeles

Sport, najnovije vesti »

Kilijan Mbape: Neću igrati do 40. godine kao Mesi i Ronaldo

Kilijan Mbape: Neću igrati do 40. godine kao Mesi i Ronaldo

Danas pre 6 minuta
Sigurna pobeda Argentine, Mesi ušao u istoriju Svetskih prvenstva

Sigurna pobeda Argentine, Mesi ušao u istoriju Svetskih prvenstva

Danas pre 1 sat
Lionel Mesi postao najbolji strelac u istoriji Svetskih prvenstava

Lionel Mesi postao najbolji strelac u istoriji Svetskih prvenstava

Danas pre 2 sata
Slučaj ‘zvučni top’: Da li jedan dokument menja tok istrage o prekidu tišine na protestu

Slučaj ‘zvučni top’: Da li jedan dokument menja tok istrage o prekidu tišine na protestu

Danas pre 2 sata
Suspendovana Marketa Vondrušova zbog odbijanja doping kontrole

Suspendovana Marketa Vondrušova zbog odbijanja doping kontrole

Danas pre 2 sata