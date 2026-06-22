Lionel Mesi odigrao utakmicu za večnost: Svet video što nikad nije - dao 5 golova za prolaz Argentine

Lionel Mesi je počastio ceo svet još jednom maestralnom partijom, Argentina - Austrija 2:0 (1:0).

Iako je na Maradonin dan, 22. juna, nervozno ušao u meč i na početku promašio penal za rekord Svetskog prvenstva, nije dugo bilo potrebno Leu da se "vrati" u meč. Igrao se 38. minutu kada je na asistenciju Fakunda Medine šutirao "iz prve", doneo prednost 1:0 i ušao u istoriju kao rekorder svetskih prvenstava sa čak 17. postignutih golova. Tim udarcem pao je rekord Miroslava Klosea sa 16 golova, a u nastavku je definitivno pala i Austrija. Centarfor Crvene zvezde i