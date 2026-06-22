Ovo su 3 pobednika "Nikad nije kasno": Dama i dva gospodina izdominirali i osvojili publiku i žiri

Mondo pre 28 minuta  |  Marina Cvetković
Ovo su 3 pobednika "Nikad nije kasno": Dama i dva gospodina izdominirali i osvojili publiku i žiri

Posle još jedne nezaboravne sezone ispunjene emocijama, vrhunskim nastupima i inspirativnim životnim pričama, upravo je završeno veliko finale muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno".

Jedanaesta sezona dobila je tri pobednika, koje su izabrali publika i stručni žiri. Titulu pobednika po glasovima SMS publike poneo je Viktor Dimitrievski iz Kumanova, koji je tokom cele sezone osvajao simpatije gledalaca svojim nastupima i autentičnom energijom. Viktor je do pobede stigao osvojivši 5.634 glasova publike. Kada je reč o Fejsbuk glasanju, najveću podršku onlajn publike dobio je Jasmin Selmanović iz Sjenice, koji je osvojio 19.605 glasova publike.
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Pobednik "Nikad nije kasno" imao saobraćajku pred finale, jedva izustio: "Žena mi je u bolnici"

Pobednik "Nikad nije kasno" imao saobraćajku pred finale, jedva izustio: "Žena mi je u bolnici"

Mondo pre 8 minuta
Pobednik "Nikad nije kasno" imao saobraćajku pred finale! Žena mu je u bolnici, on se slomio, hteo da odustane

Pobednik "Nikad nije kasno" imao saobraćajku pred finale! Žena mu je u bolnici, on se slomio, hteo da odustane

Telegraf pre 3 minuta
Ovo su tri pobednika "Nikad nije kasno": Dama i dva gospodina osvojila publiku i žiri

Ovo su tri pobednika "Nikad nije kasno": Dama i dva gospodina osvojila publiku i žiri

Kurir pre 54 minuta
"Supruga je u bolnici" Pobednik "Nikad nije kasno" pred finale imao saobraćajku, emotivno na kraju: Mislio sam da odustanem!

"Supruga je u bolnici" Pobednik "Nikad nije kasno" pred finale imao saobraćajku, emotivno na kraju: Mislio sam da odustanem!

Kurir pre 43 minuta
Žena je u bolnici, sada je van životne opasnosti: Jasmin Selmanović Jasko otkrio detalje saobraćajke - "Posvetio sam joj…

Žena je u bolnici, sada je van životne opasnosti: Jasmin Selmanović Jasko otkrio detalje saobraćajke - "Posvetio sam joj pobedu" (foto)

Večernje novosti pre 4 sati
Život mi se promenio: Viktor Dimitrievski mislio da je takmičenje za njega gotovo, a danas podigao pobedničku statuu (foto)

Život mi se promenio: Viktor Dimitrievski mislio da je takmičenje za njega gotovo, a danas podigao pobedničku statuu (foto)

Večernje novosti pre 4 sati
Pobednici "Nikad nije kasno": Trijumfovali Ivana Šaliur Lola, Viktor Dimitrievski i Jasmin Selimanović Jasko (foto)

Pobednici "Nikad nije kasno": Trijumfovali Ivana Šaliur Lola, Viktor Dimitrievski i Jasmin Selimanović Jasko (foto)

Večernje novosti pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SjenicaFacebookSMSFejsbukKumanovo

Zabava, najnovije vesti »

Kako je Levi’s nadmudrio FIFA-u: Zabranili logo, dobili milionsku reklamu Kako mali biznisi mogu da unaprede svakodnevno…

Kako je Levi’s nadmudrio FIFA-u: Zabranili logo, dobili milionsku reklamu Kako mali biznisi mogu da unaprede svakodnevno poslovanje Xiaomi Customer Partner Conference u Beogradu: Jačanje prisutnosti povezanog ekosistema i pametnih inovacija Coke

Domino magazin pre 13 minuta
Nišlija bio na korak do prosidbe, a onda je u zadnji čas saznao za mračnu tajnu svoje devojke! Sada je u potpunom haosu: "Šta…

Nišlija bio na korak do prosidbe, a onda je u zadnji čas saznao za mračnu tajnu svoje devojke! Sada je u potpunom haosu: "Šta biste vi uradili na mom mestu?"

Blic pre 3 minuta
Saša Kovačević izneo detalje tajnog venčanja: Planirali svadbu daleko od Srbije, a zbog jedne vesti se sve promenilo: "Bilo je…

Saša Kovačević izneo detalje tajnog venčanja: Planirali svadbu daleko od Srbije, a zbog jedne vesti se sve promenilo: "Bilo je suza"

Blic pre 4 minuta
(Video) "Ulaziš u petu deceniju" Novak Đoković ovako ženi čestitao jubilarni rođendan: "Sreća, radost, mudrija sam"

(Video) "Ulaziš u petu deceniju" Novak Đoković ovako ženi čestitao jubilarni rođendan: "Sreća, radost, mudrija sam"

Blic pre 33 minuta
Novi Motorola G77: atraktivan, pouzdan i pristupačan telefon koji treba imati u vidu - a uz njega dobijate i veoma vredan…

Novi Motorola G77: atraktivan, pouzdan i pristupačan telefon koji treba imati u vidu - a uz njega dobijate i veoma vredan poklon

Blic pre 28 minuta