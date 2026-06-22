Prvo sparina, pa žestok preokret: RHMZ upozorio na nevreme i grad, evo kako će se padavine širiti Srbijom

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će danas u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji biti uslova za lokalno obilnije pljuskove sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada.

Za područje Beograda takođe je izdato posebno upozorenje. Sredinom dana i posle podne u pojedinim delovima prestonice očekuju se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom i kratkotrajna pojava grada. Kako navodi RHMZ, u naredna dva sata padavinska zona koja na širem području Beograda, Šumadije i Pomoravlja uslovljava mestimično kišu i pljuskove sa grmljavinom premeštaće se ka istoku i jugoistoku Srbije. Pre podne će u većem delu zemlje biti toplo i sparno, uz