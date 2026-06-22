Željko zagrlio gazdu i nastao delirijum: "Gospodar prstenova" nasmejan slušao skandiranje

Mondo pre 2 sata  |  Milutin Vujičić
Željko zagrlio gazdu i nastao delirijum: "Gospodar prstenova" nasmejan slušao skandiranje

Željko Obradović vratio se danas u Panatinaikos sa kojim je potpisao ugovor na tri godine, a već na promociji je video šta ga čeka i šta navijači očekuju od njega u povratničkom mandatu posle 14 godina.

Već po dolasku u novu arenu u kojoj igra Panatinaikos, videli smo da su navijači palili baklje, pevali pesme i skandirali ime novog trenera, da bi takođe prekinuli i njegovu konferenciju za medije. Kada se Obradović obratio i saopštio planove sa Panatinaikosom, opet je izašao pred najvernije fanove i video koliko su svi jedva čekali njegov povratak. Obradović je bio izuzetno raspoložen, nasmejan zbog povratka u Panatinaikos, pa je zagrlio gazdu kluba Janakopulosa
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