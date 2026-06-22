Zlatan se posuo pepelom zbog Mesija: "Ja da ga komentarišem? Pa, dao sam nula golova"

Najbolji fudbaler u istoriji Švedske Zlatan Ibrahimović "skida kapu" Lionelu Mesiju zbog igara na Svetskom prvenstvu.

Posle istorijskog nastupa Argentinca protiv Austrije, "Ibra" je u studiju TV mreže Foks oduševljeno pričao o najvećem ikad. "Nije bilo sumnje (da će oboriti rekord u broju golova). Postoje trenuci u kojima Mesi izgleda kao ljudsko biće, kao onaj momenat u kojem je promašio penal. A, imate i trenutke u kojima izgleda nadljudski. Ali, to je Mesi. Za sada je ovo njegovo Svetsko prvenstvo. A, još nije igrao protiv Jordana i ne znam gde će ovo završiti. Dao je pet