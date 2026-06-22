Otvorene prijave za prijemni ispit na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku

ČAČAK – Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku od danas, 22. juna, počelo je prijavljivanje kandidata za polaganje prijemnog ispita za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija u školskoj 2026/2027. godini.

Prijave se podnose do 25. juna, elektronskim putem ili neposredno na Fakultetu. Prijemni ispit za osnovne akademske studije biće održan 1. jula, dok će kandidati za osnovne strukovne studije ispit polagati 2. jula. Prema objavljenom Konkursu, planiran je upis 498 studenata, od čega je 420 mesta predviđeno za upis na teret budžeta, dok je 78 mesta namenjeno samofinansirajućim studentima. Elektronska prijava za polaganje prijemnog ispita dostupna je na sledećem