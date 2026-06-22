ANEM: Nedopustivo zastrašivanje novinara i njihovih sagovornika tokom istrage u slučaju "zvučni top"

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) izražava ozbiljnu zabrinutost zbog pretresanja stana vojnog analitičara Aleksandra Radića, uručivanja poziva za saslušanje uredniku agencije Beta Vojkanu Kostiću i targetiranja novinara nedeljnika Radar Milana Radonjića, povodom, kako su saopštili, istrage o navodima o upotrebi zvučnog topa 15. marta prošle godine na protestu u Beogradu. U saopštenju su ocenili da je nedopustivo da na meti istraga budu novinari i