ANEM: Nedopustivo zastrašivanje novinara i njihovih sagovornika tokom istrage u slučaju "zvučni top"

N1 Info pre 24 minuta  |  Beta
ANEM: Nedopustivo zastrašivanje novinara i njihovih sagovornika tokom istrage u slučaju "zvučni top"
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) izražava ozbiljnu zabrinutost zbog pretresanja stana vojnog analitičara Aleksandra Radića, uručivanja poziva za saslušanje uredniku agencije Beta Vojkanu Kostiću i targetiranja novinara nedeljnika Radar Milana Radonjića, povodom, kako su saopštili, istrage o navodima o upotrebi zvučnog topa 15. marta prošle godine na protestu u Beogradu. U saopštenju su ocenili da je nedopustivo da na meti istraga budu novinari i
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