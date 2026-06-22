CINS otkriva u čijim rukama su poslovi za EXPO: Sestra Ace Rošavog, osuđeni u slučaju Arkan, Pink Panter, Bagzijev sin...

N1 Info pre 58 minuta  |  CINS
CINS otkriva u čijim rukama su poslovi za EXPO: Sestra Ace Rošavog, osuđeni u slučaju Arkan, Pink Panter, Bagzijev sin...

Centar za istraživačko novinarstvo (CINS) otkriva da su na poslovima za EXPO angažovane firme saradnika i porodica bivšeg vođe surčinskog i člana zemunskog klana, osuđeni član grupe Pink Panter, kao i osoba osuđena za pomaganje u prikrivanju Arkanovog ubice.

Od projekta prihoduju i sestra Aleksandra Vidojevića – Ace Rošavog, bliskog sinu predsednika Srbije i navijaču Partizana, kao i bivši vođa grupe Alkatraz osuđen za ubistvo Brisa Tatona. Na EXPO-u radi i potpredsednik UO FK Crvena zvezda, biznismen poznat po višemilionskim nabavkama vozila za Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), piše CINS. Od sredine 2023, kada je Srbija zvanično izabrana za domaćina specijalizovane međunarodne izložbe EXPO 2027, na periferiji
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