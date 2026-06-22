Hitna pomoć: Dečak teško povređen posle sudara sa tramvajem, dve osobe povređene u tuči u Beogradu

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Hitna pomoć: Dečak teško povređen posle sudara sa tramvajem, dve osobe povređene u tuči u Beogradu

Jedan dečak teško je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila u Beogradu, rečeno je Beti u Hitnoj pomoći.

Nesreća se dogodila na uglu Bulevara kralja Aleksandara i Ulice Svetozara Markovića kada je biciklistu udario tramvaj. Teško povređeni dečak prevezen je u Dečju bolnicu u Tiršovoj ulici. Tokom noći dogodila se i tuča na Novom Beogradu u kojoj su dva mladića teško povređena, nakon čega su prevezena u KBC Zemun. Dežurne ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 97 puta, od čega 17 puta na javnom mestu. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.
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