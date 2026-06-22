"Od kriminalnih krugova devedesetih do novih mladih firmi": Novinarka CINS-a o tome ko sve gradi Ekspo

Novinarka Centra za istraživačko novinarstvo (CINS) Ivana Milosavljević ocenila je u N1 Studio live da je najveći problem projekta Ekspo netransparentnost u dodeli poslova, jer su posebnim zakonom praktično suspendovane javne nabavke.

Kako je rekla za N1, javnost nema uvid u proces kojim su angažovane firme na ovom državnom projektu, ali kaže da je CINS otkrio da su na projektu angažovane firme povezane sa kriminalnim krugovima iz devedesetih, ali i mlada firma koja dobija velike državne poslove. Centar za istraživačko novinarstvo (CINS) otkrio je da su na poslovima za Ekspo angažovane firme saradnika i porodica bivšeg vođe surčinskog i člana zemunskog klana, osuđeni član grupe Pink Panter, kao