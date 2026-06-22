Prašinu u Surčinu dižu dobro poznata lica: Iza nekih firmi koje grade EXPO stoje saradnici i srodnici ljudi iz kriminalnih krugova - i oni bliski vlasti

Više od 200 firmi stalo je na spisak onih koje sudeluju u izgradnji projekta EXPO2027.

Iza pojedinih, za čije angažovanje na tom projektu javnost do sada nije znala, stoje ljudi bliski vlasti ili kriminalnim krugovima. To je pokazalo najnovije istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo Srbije pod naslovom: U čijim rukama su poslovi za EXPO. EXPO "eksponencijalno" raste, a pitanje u čije ruke ide novac za izgradnju kompleksa za taj, vlast tvrdi, "najvažniji projekat u zemlji", zbog posebnog statusa koji ima, obavijeno je velom tajne. Da iza