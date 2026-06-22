VJT: Sa Radićem će biti obavljen informativni razgovor zbog izjava u vezi sa upotrebom "zvučnog topa"

N1 Info pre 4 sati  |  N1 Beograd
VJT: Sa Radićem će biti obavljen informativni razgovor zbog izjava u vezi sa upotrebom "zvučnog topa"

Više javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se povodom pretresa stanova Aleksandra Radića, navodeći da će sa njim biti obavljen informativni razgovor zbog izjava u vezi sa upotrebom "zvučnog topa".

Na zahtev Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, danas je doneta naredba za pretres Radićevih stanova zbog "postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja ili nekog drugog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti". "Sa A.R. će biti obavljen i informativni razgovor zbog njegovih spornih izjava u javnosti počev od 15. marta 2025. godine u vezi sa upotrebom „ zvučnog topa“ od strane državnih organa prema
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Glavni i odgovorni urednik agencije Beta pušten nakon saslušanja u UKP

Glavni i odgovorni urednik agencije Beta pušten nakon saslušanja u UKP

Nedeljnik pre 1 dan
Vučić: „Radić je pozvan da da izjavu, biće pozvani svi“

Vučić: „Radić je pozvan da da izjavu, biće pozvani svi“

Nedeljnik pre 1 dan
Policija pretresala stan vojnog analitičara Aleksandra Radića zbog slučaja 'zvučni top', saopštilo tužilaštvo

Policija pretresala stan vojnog analitičara Aleksandra Radića zbog slučaja 'zvučni top', saopštilo tužilaštvo

Slobodna Evropa pre 1 dan
Vojni analitičar: Istina o korišćenju soničnog oružja 15. marta otkriće se nakon promene vlasti

Vojni analitičar: Istina o korišćenju soničnog oružja 15. marta otkriće se nakon promene vlasti

Radio sto plus pre 1 dan
Tužilaštvo: Pretres stanova Aleksandara Radića zbog sumnje na Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja

Tužilaštvo: Pretres stanova Aleksandara Radića zbog sumnje na Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja

RTV pre 2 sata
VJT će procesuirati one koji tvrde da imaju posledice od "zvučnog topa": "Da li su studenti organizovali sa lekarima da daju…

VJT će procesuirati one koji tvrde da imaju posledice od "zvučnog topa": "Da li su studenti organizovali sa lekarima da daju lažne izveštaje?"

N1 Info pre 4 sati
Bodrožić o pretresu Radićevog stana: Imamo posla sa užasnim ljudima, priča je zasnovana na potpunoj laži

Bodrožić o pretresu Radićevog stana: Imamo posla sa užasnim ljudima, priča je zasnovana na potpunoj laži

N1 Info pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: Skadarski vezir Mahmud paše Bušatlija spalio cetinjski manastir

Vremeplov: Skadarski vezir Mahmud paše Bušatlija spalio cetinjski manastir

RTV pre 1 sat
Pa šta

Pa šta

Radar pre 1 sat
Ko zapravo donosi odluke u SPC

Ko zapravo donosi odluke u SPC

Radar pre 1 sat
RHMZ upozorio na vremenske nepogode i obilne padavine: Vojvodina, Beograd, centralna i istočna Srbija

RHMZ upozorio na vremenske nepogode i obilne padavine: Vojvodina, Beograd, centralna i istočna Srbija

Danas pre 1 sat
Aleksandar Radić na slobodi, tužilaštvo odlučilo da ne predloži pritvor

Aleksandar Radić na slobodi, tužilaštvo odlučilo da ne predloži pritvor

Danas pre 1 sat