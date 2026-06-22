VJT: Sa Radićem će biti obavljen informativni razgovor zbog izjava u vezi sa upotrebom "zvučnog topa"

Više javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se povodom pretresa stanova Aleksandra Radića, navodeći da će sa njim biti obavljen informativni razgovor zbog izjava u vezi sa upotrebom "zvučnog topa".

Na zahtev Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, danas je doneta naredba za pretres Radićevih stanova zbog "postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja ili nekog drugog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti". "Sa A.R. će biti obavljen i informativni razgovor zbog njegovih spornih izjava u javnosti počev od 15. marta 2025. godine u vezi sa upotrebom „ zvučnog topa“ od strane državnih organa prema