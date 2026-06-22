Vučić na otvaranju Svetskog kongresa ekonomista: Moramo da idemo u korak s inovativnim tehnologijama i veštačkom inteligencijom…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je na otvaranju Svetskog kongresa ekonomista u Beogradu rekao da svet živi u vremenu u kojem u vodu padaju razne pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina. "Decenijama kreatori politika i ekonomisti su funkcionisali u okruženju koje je delovalo predvidljivo, danas svet jeste međusobno povezan, ali istovremeno fragmentiran. I ta kontradikcija je u srži raznih izazova sa kojima se suočavamo i