Ziđin: Odluka Vlade Srbije o izradi Prostornog plana ne podrazumeva početak eksploatacije

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Ziđin: Odluka Vlade Srbije o izradi Prostornog plana ne podrazumeva početak eksploatacije

Kompanija Ziđin Majning Srbija saopštila je danas da odluka Vlade Srbije o početku izrade Prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metalurškog kompleksa "Čukaru Peki" i "Malka Golaja" ne podrazumeva početak eksploatacije.

Ta firma navodi u saopštenju da će izrada Prostornog plana obuhvatiti prikupljanje i analizu relevantnih podataka, sagledavanje postojećeg stanja na terenu i razmatranje mogućnosti budućeg razvoja u skladu sa važećim zakonima i procedurama Srbije. "Kompanija će i ovaj proces sprovoditi odgovorno, transparentno i u saradnji sa nadležnim institucijama, lokalnim zajednicama, stručnom javnošću, organizacijama civilnog društva i svim drugim zainteresovanim stranama",
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