Macut: Zakon roditelj-negovatelj u julu pred poslanicima, prve isplate roditeljima od oktobra

Naissus info pre 5 sati
Macut: Zakon roditelj-negovatelj u julu pred poslanicima, prve isplate roditeljima od oktobra

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je danas da će se predlog zakona roditelj-negovatelj pred narodnim poslanicima naći početkom jula, a da se prve isplate očekuju u oktobru ove godine.

Istakao je da je reč o roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i deci sa hroničnim bolestima. „Oni će biti prepoznati kao roditelji koji su posvetili sebe detetu i to je preopoznavanje roditelja u izuzetno teškoj ulozi i zahteva priznanje„, rekao je Macut za RTS. Zakonom su precizno definisani uslovi za sticanje i prestanak statusa, kao i postupak ostvarivanja prava, a predviđeno je i uspostavljanje elektronske evidencije korisnika radi efikasnijeg
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