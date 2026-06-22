ANEM: Nedopustivo zastrašivanje novinara, medija i njihovih sagovornika tokom istrage u slučaju “zvučni top

Nedeljnik pre 22 minuta
ANEM: Nedopustivo zastrašivanje novinara, medija i njihovih sagovornika tokom istrage u slučaju “zvučni top
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) saopštila je da izražava ozbiljnu zabrinutost zbog pretresanja stana vojnog analitičara i saradnika Nedeljnika Aleksandra Radića, uručivanja poziva za saslušanje uredniku agencije Beta Vojkanu Kostiću i targetiranja novinara nedeljnika Radar Milana Radonjića povodom istrage o navodima o upotrebi zvučnog topa 15. marta prošle godine na protestu u Beogradu. ANEM ocenjuje da je nedopustivo da na meti istraga budu
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