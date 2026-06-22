Bez golova u meču Belgije i Irana na SP

Fudbaleri Belgije i Irana odigrali su večeras u Los Anđelesu nerešeno 0:0, u utakmici drugog kola Grupe G Svetskog prvenstva.

Ovo je treća utakmica od početka Svetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, koja je završena bez golova. Smenjivale se šanse Belgije i Irana Belgija je prvu ozbiljniju priliku imala u devetom minutu, kada je šut Kevina de Brujnea u kaznenom prostoru blokiran, a lopta se zatim odbila do Maksima de Kujpera, čiji udarac brani golman Alireza Bejranvand. Iran je prvu šansu imao u 14. minutu, kada je Hosein Kanani u kaznenom prostoru uputio