Bez golova u meču Belgije i Irana na SP

Nedeljnik pre 21 minuta
Bez golova u meču Belgije i Irana na SP

Fudbaleri Belgije i Irana odigrali su večeras u Los Anđelesu nerešeno 0:0, u utakmici drugog kola Grupe G Svetskog prvenstva.

Ovo je treća utakmica od početka Svetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, koja je završena bez golova. Smenjivale se šanse Belgije i Irana Belgija je prvu ozbiljniju priliku imala u devetom minutu, kada je šut Kevina de Brujnea u kaznenom prostoru blokiran, a lopta se zatim odbila do Maksima de Kujpera, čiji udarac brani golman Alireza Bejranvand. Iran je prvu šansu imao u 14. minutu, kada je Hosein Kanani u kaznenom prostoru uputio
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