Program Svetskog prvenstva počinje od 19 časova: Evo koje 4 utakmice se igraju danas i tokom noći (12. dan)

Na programu 12. dana Svetskog prvenstva u Severnoj Americi od ponedeljka uveče do utorka ujutru nalaze se četiri utakmice, od 19 časova do 5 časova ujutru.

Program u ponedeljak uveče počinje utakmicom između Argentine i Austrije u okviru Grupe J, sa početkom od 19 ćasova u Teksasu. ARGENTINA – AUSTIRJA (OD 19 ČASOVA) Argentina na ovom prvenstvu ima priliku da postane prvi tim od Brazila 1962. godine koji je odbranio titulu svetskog šampiona. Glavna zvezda Argentine i dalje je Lionel Mesi, iako ima 38 godina. Mesi je u prvom kolu postigao het-trik u pobedi Argentine nad Alžirom, rezultatom 3:0. Austrija, s druge