Hitna upozorenja RHMZ za područja Beograda, Smedereva, Bačke i Banata na intenzivne pljuskove s grmljavinom i gradom

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je više hitnih upozorenja za područje Srbije na izražene grmljavinske procese.

Republički hidrometeorološki zavod je u 20 sati izdao hitno upozorenje za Banat i Bačku. "U naredih sat vremena na području severne Bačke, severnog i srednjeg Banata lokalno obilni pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada", stoji u hitnom upozorenju. RHMZ je u 19.55 upozorio na nevreme na području Beograda. "U naredih sat vremena u jugoistočnim delovima Beograda (Grocka i okolina) lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu