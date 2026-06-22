Hitna upozorenja RHMZ za područja Beograda, Smedereva, Bačke i Banata na intenzivne pljuskove s grmljavinom i gradom

Newsmax Balkans pre 14 minuta  |  Newsmax Balkans
Hitna upozorenja RHMZ za područja Beograda, Smedereva, Bačke i Banata na intenzivne pljuskove s grmljavinom i gradom

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je više hitnih upozorenja za područje Srbije na izražene grmljavinske procese.

Republički hidrometeorološki zavod je u 20 sati izdao hitno upozorenje za Banat i Bačku. "U naredih sat vremena na području severne Bačke, severnog i srednjeg Banata lokalno obilni pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada", stoji u hitnom upozorenju. RHMZ je u 19.55 upozorio na nevreme na području Beograda. "U naredih sat vremena u jugoistočnim delovima Beograda (Grocka i okolina) lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu
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