Promenljivo oblačno uz moguće pljuskove i grmljavinu: temperatura do 33 stepena

U Srbiji će u ponedeljak, 22. juna, biti promenljivo oblačno i toplo, ali nestabilno vreme, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

RHMZ je objavio upozorenje za područje Srbije na izražene grmljavinske procese. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji očekuju se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada. Pre podne u većem delu očekuje se suvo vreme sa sunčanim intervalima, a tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Od sredine dana biće mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom