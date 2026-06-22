Promenljivo oblačno uz moguće pljuskove i grmljavinu: temperatura do 33 stepena

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Promenljivo oblačno uz moguće pljuskove i grmljavinu: temperatura do 33 stepena

U Srbiji će u ponedeljak, 22. juna, biti promenljivo oblačno i toplo, ali nestabilno vreme, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

RHMZ je objavio upozorenje za područje Srbije na izražene grmljavinske procese. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji očekuju se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada. Pre podne u većem delu očekuje se suvo vreme sa sunčanim intervalima, a tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Od sredine dana biće mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom
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