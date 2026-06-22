RHMZ upozorava: Jako nevreme sa grmljavinom očekuje se na teritoriji Srbije posle podne i u utorak

Newsmax Balkans pre 2 sata  |  Newsmax Balkans
RHMZ upozorava: Jako nevreme sa grmljavinom očekuje se na teritoriji Srbije posle podne i u utorak

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje Srbije na izražene grmljavinske procese.

RHMZ je upozorio da se u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji u ponedeljak i utorak, očekuje lokalna pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda praćenih većom količinom padavina za kratko vreme i pojavom grada. Takođe, RHMZ je izdao i upozorenje za područje Beograda na izražene grmlјavinske procese. "U ponedeljak posle podne i utorak tokom dana u pojedinim delovima grada očekuju se lokalno obilniji plјuskovi sa grmlјavinom i kratkotrajna pojava grada",
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