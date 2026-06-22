Kiks koji bi nekadašnjeg šampiona sveta mogao skupo da košta - košmar zbog kog Urugvaju preti ispadanje sa Mundijala VIDEO

Fudbaleri reprezentacije Urugvaja nakon utakmice protiv Zelenortskih Ostrva (2:2) nalaze se u situaciji da im pred meč poslednjeg, 3. kola "gori pod nogama", a rival će biti najteži mogući - inspirisana Španija.

Kada je žreb stavio Urugvaj u grupu H sa Špancima, Zelenortskim Ostrvima i Saudijskom Arabijom, Urusi su već bili viđeni u nokaut fazi, ali nije sve išlo po planu za ovaj tim. Prvo su protiv Saudijaca odigrali jedan veoma loš meč i nekako uspeli da izvuku bod (1:1), a potom kao jedna od najvećih fudbalskih velesila izašli na megdan debitantu, Zelenortskim Ostrvima, i praktično sami sebi zagorčali život. Prvo je u 21. minutu Kevin Pena postigao veoma čudan gol nakon