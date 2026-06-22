Obradović napravio šou: Novinar umesto Panatinaikos izgovorio Olimpijakos, pogledajte reakciju VIDEO

Željko Obradović je odmah po povratku u Atinu napravio pravi šou na prvoj konferenciji za medije, u momentu kada je jedan od novinara napravio gaf.

Naime, kada je jedan od grčkih novinara umesto Panatinaikos izgovorio Olimpijakos, Obradović je samo klimnuo glavu i napravio komičan izraz lica koji je nasmejao sve prisutne. Pogledajte: A post shared by Eurohoops.net (@eurohoops_official) Upitali su ga Grci da li je ranije razmišljao da će se vratiti u Atinu kada je bio trener Partizana i Fenerbahčea. Evo kako je sve to obrazložio. "Bio sam trener Partizana i bio sam jako srećan tamo. U životu nikada nisam ispred