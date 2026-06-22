Obradović napravio šou: Novinar umesto Panatinaikos izgovorio Olimpijakos, pogledajte reakciju VIDEO

Nova pre 3 sata
Obradović napravio šou: Novinar umesto Panatinaikos izgovorio Olimpijakos, pogledajte reakciju VIDEO

Željko Obradović je odmah po povratku u Atinu napravio pravi šou na prvoj konferenciji za medije, u momentu kada je jedan od novinara napravio gaf.

Naime, kada je jedan od grčkih novinara umesto Panatinaikos izgovorio Olimpijakos, Obradović je samo klimnuo glavu i napravio komičan izraz lica koji je nasmejao sve prisutne. Pogledajte: A post shared by Eurohoops.net (@eurohoops_official) Upitali su ga Grci da li je ranije razmišljao da će se vratiti u Atinu kada je bio trener Partizana i Fenerbahčea. Evo kako je sve to obrazložio. "Bio sam trener Partizana i bio sam jako srećan tamo. U životu nikada nisam ispred
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

FOTO GALERIJA - Prvi efekti transfera godine, majica ''Kralj Željko'' već razgrabljena!

FOTO GALERIJA - Prvi efekti transfera godine, majica ''Kralj Željko'' već razgrabljena!

Sportske.net pre 1 sat
Željko Obradović nasmejao sve: Čuo Olimpijakos umesto Panatinaikos, pa zakolutao očima i pogledao novinara

Željko Obradović nasmejao sve: Čuo Olimpijakos umesto Panatinaikos, pa zakolutao očima i pogledao novinara

Telegraf pre 1 sat
Žoc progovorio o Partizanu: „Bio sam jako srećan tamo, doneo sam tešku odluku!“

Žoc progovorio o Partizanu: „Bio sam jako srećan tamo, doneo sam tešku odluku!“

Hot sport pre 3 sata
Prvo obraćanje Željka Obradovića: „Bio je to lak dogovor!“

Prvo obraćanje Željka Obradovića: „Bio je to lak dogovor!“

Hot sport pre 3 sata
Navijači priredili spektakl zbog Obradovića: „Bio je to lak dogovor“ /video/

Navijači priredili spektakl zbog Obradovića: „Bio je to lak dogovor“ /video/

Sputnik pre 5 sati
Željko zagrlio gazdu i nastao delirijum: "Gospodar prstenova" nasmejan slušao skandiranje

Željko zagrlio gazdu i nastao delirijum: "Gospodar prstenova" nasmejan slušao skandiranje

Mondo pre 5 sati
Obradović progovorio o odlasku iz Partizana: Evo šta je rekao Grcima u emotivnom obraćanju

Obradović progovorio o odlasku iz Partizana: Evo šta je rekao Grcima u emotivnom obraćanju

Nova pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanŽeljko ObradovićPanatinaikosOlimpijakosAtina

Sport, najnovije vesti »

Ko će u nokaut fazu - Argentinu predvodi Mesi, Austrija bez Arnautovića

Ko će u nokaut fazu - Argentinu predvodi Mesi, Austrija bez Arnautovića

RTS pre 17 minuta
Košarkaši Srbije se okupili u Beogradu

Košarkaši Srbije se okupili u Beogradu

Nedeljnik pre 2 minuta
Haos u završncii Francuske lige na abaligaški način: Neće da igraju ako im suspenduju dva košarkaša!

Haos u završncii Francuske lige na abaligaški način: Neće da igraju ako im suspenduju dva košarkaša!

Hot sport pre 7 minuta
Dvanaesti dan Mundijala - Argentina protiv Austrije za lidera grupe, Francuska čekira nokaut fazu (RTS 2)

Dvanaesti dan Mundijala - Argentina protiv Austrije za lidera grupe, Francuska čekira nokaut fazu (RTS 2)

RTS pre 17 minuta
SP UŽIVO: Žena piše istoriju, Kejn anatemisan, kako deluje CR7

SP UŽIVO: Žena piše istoriju, Kejn anatemisan, kako deluje CR7

Sport klub pre 17 minuta