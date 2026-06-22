Ove fakultete je najlakše upisati: Uvek ostane slobodnih mesta i na budžetu

Nova pre 59 minuta
Ove fakultete je najlakše upisati: Uvek ostane slobodnih mesta i na budžetu

Upisni rok na fakultetima u Srbiji je krenuo. Najbolji učenici iz srednjih škola upisaće kao i svake godine najpopularnije fakultete u zemlji, na kojima je gotovo uvek gužva i gde se i po troje kandidata bore za jedan indeks. Međutim, i maturanti koji su u srednjoj školi imali slabije ocene i lošije odradili prijemni, mogu takođe da upišu dobar fakultet, i to na budžetu.

Prijavljivanje kandidata za upis na osnovne akademske studije na fakultetima Univerziteta u Beogradu u prvom upisnom roku trajaće do 23. juna. Prijemni ispiti će se održavati u periodu od 24. do 30. juna, u skladu s rasporedom svakog fakulteta. Na pojedinim fakultetima kandidati su mogli da se prijave i ranije, elektronskim putem. Preliminarni rezultati biće objavljeni najkasnije 1. jula do 18 časova, a upis će trajati do 10. jula. Kako je prethodnih godina
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