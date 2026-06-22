Na nedavno održanoj sednici saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu - usvojena je dopuna plana za javne nabavke kojom je predviđena nabavka humanoidnog robota. Finansije će obezbediti pokrajina - dok zaposleni, profesori i studenti - kažu da ima prečih investicija u ustanovi gde su dvoje profesora nedavno izgubili posao zbog političke nepodobnosti.

Tokom 2026. godine, Filozofski fakultet u Novom Sadu ostao je bez dvoje profesora sa višedecenijskim iskustvom. Dok zaposleni upozoravaju na manjak kadra za akreditacije, u zgradu fakulteta uskoro stiže - čovekoliki robot. Isti onaj robot koga smo videli kako u grupi istih pleše Moravac pred predsednikom u Kini. Uskoro će se naći u zgradi kojom prolaze budući i sadašnji filozofi, sociolozi, psiholozi, novinari i filolozi. I možda bi to bilo u redu, da je i ostatak