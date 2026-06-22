Teška nesreća na auto-putu kod Nove Pazove: Kamion probio zaštitnu ogradu, pa došlo do lančanog sudara

Lančani sudar dogodio se danas oko 9 sati na autoputu kod Nove Pazove u smeru ka Beogradu.

Kako javlja Instagram stranica "192_rs", najpre je kamion udario u zaštitnu ogradu nakon čega su automobili, kako bi izbegli udar u kamion, naglo kočili kada je došlo do lančanog sudara. Na licu mesta je ekipa Hitne pomoći. Policijski službenici na licu mesta vrše uviđaj na mestu saobraćajne nesreće. A post shared by 192.RS (@192_rs) "Stvaraju se zastoji, probijena je ograda", javlja "192_rs". A post shared by 192.RS (@192_rs)