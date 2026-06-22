Težak udes u tunelu "Munjino brdo": Vozač džipa udario u automobil, četiri osobe povređene

Nova pre 14 minuta
Težak udes u tunelu "Munjino brdo": Vozač džipa udario u automobil, četiri osobe povređene

Četiri osobe povređene su u saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila na auto-putu Miloš Veliki, u tunelu Munjino brdo, na deonici od Čačka ka Požegi.

"Do udesa je došlo kada je vozač džipa udario u putnički automobil koji se kretao ispred njega. U sudaru su povređene četiri osobe. Nakon obavljene kontrole, utvrđeno je da je vozač džipa bio pod dejstvom alkohola", potvrđeno je za RINU. Na licu mesta izvršen je uviđaj, a zbog nezgode desna tunelska cev bila je zatvorena za saobraćaj oko dva sata, koliko je trajao uviđaj. Nadležni organi utvrđuju sve okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode.
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