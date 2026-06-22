U Novom Sadu skup podrške Dinku Gruhonjiću nakon demoliranja automobila njegovog sina

Nova pre 34 minuta
U Novom Sadu skup podrške Dinku Gruhonjiću nakon demoliranja automobila njegovog sina

U novosadskom naselju Limani 3 u toku je skup podrške Dinku Gruhonjiću i njegovoj porodici, nakon što je njegovom sinu Davidu sinoć demoliran automobil.

Nakon što su nepoznate maskirane osobe demolirale automobil Davida Gruhonjića, sina novinara i profesora Dinka Gruhonjića, Koalicija za slobodu medija i SafeJournalists mreža najoštrije su osudile napad i zatražile hitnu reakciju institucija. Skup podrške počeo je u 19.30 časova u novosadskom naselju Limani 3, a još uvek niko nije priveden zbog demoliranja automobila Davida Gruhonjića. Novinar Žarko Bogosavljević kazao je za N1 da “biti novinar u Srbiji nije
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