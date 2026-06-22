U Srbiji danas toplo i nestabilno, kiša i grmljavina na više mesta

Nova pre 5 sati
U Srbiji danas toplo i nestabilno, kiša i grmljavina na više mesta

Vreme u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo, ali nestabilno, sa kišom, grmljavinom i gradom u Vojvodini, Zapadnoj i Centralnoj Srbiji, saopšto je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 16 stepeni do 23, a najviša od 29 do 33 stepena. Vreme u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i toplo, ali nestabilno. Pre podne će biti suvo sa sunčanim intervalima, a od sredine dana povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će u pojedinim delovima grada lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža
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