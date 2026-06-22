Urugvajci sami sebi zagorčali život - Zelenortska Ostrva definitivno hit Mundijala, ali dugo će se pričati o amaterskim kiksevima Urusa VIDEO

Fudbaleri Urugvaja i Zelenortskih Ostrva odigrali su nerešeno, 2:2 u utakmici 2. kola H grupe Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

Iako je Urugvaj krenuo ofanzivnije u odnosu na veoma mlak početak utakmice protiv Saudijske Arabije, u 21. minutu usledio je istorijski "hladan tuš". Pre toga, doduše, imao je Urugvaj sjajnu šansu preko Federika Valverdea, ali je kapiten Urusa katastrofalno šutirao posle kontre. A onda je napravljen faul na nešto preko 20 metara od gola Fernanda Muslere, loptu je namestio Kevin Pina, zaleteo se i uputio snažan udarac ka živom zidu. Tada je usledio prvi od dva