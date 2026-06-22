Urugvajci sami sebi zagorčali život - Zelenortska Ostrva definitivno hit Mundijala, ali dugo će se pričati o amaterskim kiksevima Urusa VIDEO

Nova pre 2 sata
Urugvajci sami sebi zagorčali život - Zelenortska Ostrva definitivno hit Mundijala, ali dugo će se pričati o amaterskim…

Fudbaleri Urugvaja i Zelenortskih Ostrva odigrali su nerešeno, 2:2 u utakmici 2. kola H grupe Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

Iako je Urugvaj krenuo ofanzivnije u odnosu na veoma mlak početak utakmice protiv Saudijske Arabije, u 21. minutu usledio je istorijski "hladan tuš". Pre toga, doduše, imao je Urugvaj sjajnu šansu preko Federika Valverdea, ali je kapiten Urusa katastrofalno šutirao posle kontre. A onda je napravljen faul na nešto preko 20 metara od gola Fernanda Muslere, loptu je namestio Kevin Pina, zaleteo se i uputio snažan udarac ka živom zidu. Tada je usledio prvi od dva
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Egipat posle preokreta pobedio Novi Zeland na Svetskom prvenstvu

Egipat posle preokreta pobedio Novi Zeland na Svetskom prvenstvu

Radio sto plus pre 4 minuta
Prenos, Novi Zeland - Egipat: Apsolutna dominacija Egipta, treći gol u poslednjih 25 minuta!

Prenos, Novi Zeland - Egipat: Apsolutna dominacija Egipta, treći gol u poslednjih 25 minuta!

Večernje novosti pre 29 minuta
UŽIVO Salah, Trezege i Ziko: Zvučni trio doneo Egiptu prvu pobedu ikada na Mundijalu

UŽIVO Salah, Trezege i Ziko: Zvučni trio doneo Egiptu prvu pobedu ikada na Mundijalu

B92 pre 19 minuta
Kiks koji bi nekadašnjeg šampiona sveta mogao skupo da košta - košmar zbog kog Urugvaju preti ispadanje sa Mundijala VIDEO

Kiks koji bi nekadašnjeg šampiona sveta mogao skupo da košta - košmar zbog kog Urugvaju preti ispadanje sa Mundijala VIDEO

Nova pre 1 sat
Još jedno čudo Zelenortskih Ostrva na Svetskom prvenstvu: Bijelsin Urugvaj pred eliminacijom posle brukanja

Još jedno čudo Zelenortskih Ostrva na Svetskom prvenstvu: Bijelsin Urugvaj pred eliminacijom posle brukanja

Mondo pre 1 sat
Evo zašto je poništen gol Urugvaja za pobedu protiv Zelenortskih Ostrva: Ovo pravilo skoro nikad ne viđamo...

Evo zašto je poništen gol Urugvaja za pobedu protiv Zelenortskih Ostrva: Ovo pravilo skoro nikad ne viđamo...

Telegraf pre 1 sat
Ovo je stanje u Grupi H na Mundijalu: Urugvaj može da ispadne, Zelenortska Ostrva na pragu istorije...

Ovo je stanje u Grupi H na Mundijalu: Urugvaj može da ispadne, Zelenortska Ostrva na pragu istorije...

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoKanadaMeksikoUrugvaj

Sport, najnovije vesti »

Egipat posle preokreta pobedio Novi Zeland na Svetskom prvenstvu

Egipat posle preokreta pobedio Novi Zeland na Svetskom prvenstvu

Radio sto plus pre 4 minuta
Istorija Salaha i ekipe: Preokretom do prve pobede na Mundijalima

Istorija Salaha i ekipe: Preokretom do prve pobede na Mundijalima

Sport klub pre 14 minuta
Salah doneo prvu pobedu Egiptu na Mundijalima

Salah doneo prvu pobedu Egiptu na Mundijalima

Euronews pre 14 minuta
Nedoviću, da li je moguće? Mina obukla minijaturni bikini i zapalila mreže – muškarci ne skidaju pogled! (foto)

Nedoviću, da li je moguće? Mina obukla minijaturni bikini i zapalila mreže – muškarci ne skidaju pogled! (foto)

Kurir pre 29 minuta
Prenos, Novi Zeland - Egipat: Apsolutna dominacija Egipta, treći gol u poslednjih 25 minuta!

Prenos, Novi Zeland - Egipat: Apsolutna dominacija Egipta, treći gol u poslednjih 25 minuta!

Večernje novosti pre 29 minuta