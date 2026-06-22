Vens i iranski zvaničnici završili novu rundu pregovora: Napredak postoji, ali Tramp ponovo preti Teheranu

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens i predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf završili su danas novu rundu posrednih pregovora o dugoročnom smirivanju tenzija između Vašingtona i Teherana.

Pakistan i Katar, koji posreduju u razgovorima, saopštili su da je dijalog na visokom nivou završen i da će tehnički pregovori biti nastavljeni u Švajcarskoj tokom ove nedelje. U zajedničkom saopštenju posrednici su pozdravili „ohrabrujući napredak“ postignut tokom razgovora. Prema rečima neimenovanog visokog američkog diplomate, pomaci su ostvareni na više važnih tema. Među njima su uspostavljanje mehanizama koji bi garantovali da Ormuski moreuz, jedan od