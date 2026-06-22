Građani pokazali solidarnost i pružili podršku porodici Gruhonjić

NoviSad.com pre 1 sat
Građani pokazali solidarnost i pružili podršku porodici Gruhonjić

Novi Sad – Na skupu solidarnosti sa porodicom novosadskog novinara i univerzitetskog profesora Dinka Gruhonjića okupili su se brojni građani, novinari, članovi akademske zajednice, studenti i aktivisti.

Skup je organizovan nakon što jeu noći između subote i nedelje vandalizovan je automobil Dinkovog sina Davida, koji je došao na vikend u Novi Sad da poseti porodicu. Prema rečima svedoka, automobil su na parkingu u naselju Liman razbijala trojica mladića koji su na glavi imali fantomke. David Gruhonjić je, inače, zaposlen na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, gde je i student druge godine doktorskih studija. Automobil je zagrebačkih tablica. On sam je izjavio
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