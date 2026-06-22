Večeras skup podrške Dinku Gruhonjiću i njegovoj porodici

NoviSad.com pre 1 sat
Večeras skup podrške Dinku Gruhonjiću i njegovoj porodici

Novi Sad – Skup podrške i solidarnosti sa porodicom Gruhonjić biće održan večeras u 19:30 časova u Balzakovoj 45.

Na okupljanje su pozvale organizacije civilnog društva Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Vojvođanski klub, Akademija za razvoj demokratije i Koalicija Građanska Vojvodina nakon što je preksinoć vandalizovan automobil Davida Gruhonjića, sina novinara i univerzitetskog profesora Dinka Gruhonjića. Prema rečima svedoka, automobil su na parkingu u naselju Liman razbijali trojica mlađih muškaraca koji su na glavi imali fantomke. David Gruhonjić je zaposlen na
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