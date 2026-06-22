EXPO prave firme povezane sa kriminalcima, ali i jedan čačanski privrednik

Centar za istraživačko novinarstvo Srbije poslednjih meseci istražuje EXPO.

Dok informacije o tome ko radi na najvažnijem državnom projektu ostaju netransparentne, istraživanje CINS-a otkriva više od 200 firmi – među njima su i one nepoznate javnosti, a iza kojih stoje saradnici i srodnici ljudi iz kriminalnih krugova, kao i ljudi bliski vlasti. Surčin se menja iz dana u dan. Od sredine 2023, kada je Srbija zvanično izabrana za domaćina specijalizovane međunarodne izložbe EXPO 2027, na periferiji Beograda niče sajamski i rezidencijalni