ŠLEPER PROBIO OGRADU NA AUTO-PUTU: Jedna osoba povređena, saobraćaj usporen

Ozon pre 3 sata
ŠLEPER PROBIO OGRADU NA AUTO-PUTU: Jedna osoba povređena, saobraćaj usporen

NOVA PAZOVA/BEOGRAD – Na auto-putu Novi Sad – Beograd, u blizini Nove Pazove i Batajnice, jutros je došlo do teške saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao šleper koji je probio zaštitnu ogradu između kolovoznih traka.

Prema prvim informacijama, nakon probijanja zaštitne ograde došlo je do kontakta sa više vozila, a jedna osoba je povređena i prevezena u bolnicu. Stanje povređene osobe za sada nije poznato, kao ni tačan uzrok nezgode. Na mestu nesreće intervenisale su ekipe hitne pomoći, policije i nadležnih službi, dok se saobraćaj na ovoj deonici auto-puta odvija otežano. Prema informacijama sa terena, stvaraju se duže kolone vozila u smeru ka Beogradu, dok su moguća usporenja
Otvori na ozon.rs

Povezane vesti »

Isključenja struje za utorak, 23. jun

Isključenja struje za utorak, 23. jun

Dnevnik pre 1 sat
Bez tople vode na Novom naselju u utorak: Evo koje ulice su na spisku

Bez tople vode na Novom naselju u utorak: Evo koje ulice su na spisku

Dnevnik pre 1 sat
(Video) Lom i kolaps na auto-putu kod Nove Pazove, stvaraju se zastoji zbog lančanog sudara. Srča i delovi automobila rasuti…

(Video) Lom i kolaps na auto-putu kod Nove Pazove, stvaraju se zastoji zbog lančanog sudara. Srča i delovi automobila rasuti po putu.

Dnevnik pre 1 sat
Deo Novog naselja u utorak bez tople vode

Deo Novog naselja u utorak bez tople vode

Radio 021 pre 1 sat
Radar na Trandžamentu: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Radar na Trandžamentu: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Radio 021 pre 2 sata
Bačen "molotovljev koktel" na kuću usred noći: Drama na Voždovcu, policija intenzivno traga

Bačen "molotovljev koktel" na kuću usred noći: Drama na Voždovcu, policija intenzivno traga

Mondo pre 3 sata
Lančani sudar na auto-putu kod Nove Pazove, jedna osoba povređena

Lančani sudar na auto-putu kod Nove Pazove, jedna osoba povređena

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BatajnicaNovi SadNova Pazova

Vojvodina, najnovije vesti »

Od Silbaša do Madrida: Kako je projekat iz malog vojvođanskog mesta stigao do Santjago Bernabeua

Od Silbaša do Madrida: Kako je projekat iz malog vojvođanskog mesta stigao do Santjago Bernabeua

RTV pre 27 minuta
Otvoreni "Dani grčke kulture, Novi Sad 2026” Petrović: Grčka zajednica ostavila dubok trag u istoriji Grada

Otvoreni "Dani grčke kulture, Novi Sad 2026” Petrović: Grčka zajednica ostavila dubok trag u istoriji Grada

RTV pre 2 minuta
Dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Vojvodini dodeljeno 29 miliona dinara

Dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Vojvodini dodeljeno 29 miliona dinara

RTV pre 12 minuta
Putari rade i po vrućini na više lokacija: Uređuju se kolovozi, pešačke staze i saobraćajna signalizacija

Putari rade i po vrućini na više lokacija: Uređuju se kolovozi, pešačke staze i saobraćajna signalizacija

Dnevnik pre 42 minuta
"Ne može se od žrtve praviti počinilac": Bivši reprezentativac posle 15. marta bio 21 dan u bolnici

"Ne može se od žrtve praviti počinilac": Bivši reprezentativac posle 15. marta bio 21 dan u bolnici

N1 Info pre 1 sat