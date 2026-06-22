ŠLEPER PROBIO OGRADU NA AUTO-PUTU: Jedna osoba povređena, saobraćaj usporen

NOVA PAZOVA/BEOGRAD – Na auto-putu Novi Sad – Beograd, u blizini Nove Pazove i Batajnice, jutros je došlo do teške saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao šleper koji je probio zaštitnu ogradu između kolovoznih traka.

Prema prvim informacijama, nakon probijanja zaštitne ograde došlo je do kontakta sa više vozila, a jedna osoba je povređena i prevezena u bolnicu. Stanje povređene osobe za sada nije poznato, kao ni tačan uzrok nezgode. Na mestu nesreće intervenisale su ekipe hitne pomoći, policije i nadležnih službi, dok se saobraćaj na ovoj deonici auto-puta odvija otežano. Prema informacijama sa terena, stvaraju se duže kolone vozila u smeru ka Beogradu, dok su moguća usporenja