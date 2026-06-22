Alarmantno u Čikagu: Najmanje 7 mrtvih, 38 povređenih

Tramp nudi da pošalje vojsku da sredi stvari

U seriji pucnjava u Čikagu najmanje sedam osoba je ubijeno, a 38 povređeno od petka uveče, saopštila je danas policija, što je navelo predsednika SAD Donalda Trampa da ponovi svoj poziv na vojnu intervenciju u trećem najvećem gradu u Sjedinjenim Američkim Državama. „Zašto me guverner Pricker ne zove u pomoć? Mogao bih da učinim Čikago bezbednim gradom za jedan mesec, a za jednu godinu, bio bi jedan od najbezbednijih!“, napisao je on danas u objavi na svojoj