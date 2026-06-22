Bernam bi već sredinom jula mogao da preuzme Dauning strit

Politika pre 6 sati
Bernam bi već sredinom jula mogao da preuzme Dauning strit

Bernam položio zakletvu u parlamentu, bez protivkandidata može postati premijer do 17. jula

Velika Britanija ušla je u period ubrzane političke tranzicije nakon što je premijer u ostavci Kir Starmer najavio da će Nacionalni izvršni odbor Laburističke stranke 9. jula otvoriti proces nominacija za izbor novog lidera. Prema trenutnom rasporedu, postupak bi trebalo da bude završen do letnje pauze britanskog parlamenta, koja počinje 16. jula. U centru pažnje nalazi se Endi Bernam , gradonačelnik Velikog Mančestera, koji se sve češće pominje kao najozbiljniji
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