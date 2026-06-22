Članice NATO sprovode ozbiljne pripreme za vojni sukob sa Rusijom

Zamenik ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Gruško izjavio je da je glavni cilj NATO i EU da se postigne strateški poraz Ruske Federacije, kao i da se Alijansa zaista sprema za rat sa Rusijom do 2030. godine. Gruško je rekao za list „Izvestija“ da zemlje članice NATO sprovode ozbiljne pripreme za vojni sukob sa Rusijom oko 2030. godine. „Ako pogledamo suštinu politike, njihove akcije na međunarodnoj sceni, prioritete koje su artikulisale zemlje NATO i