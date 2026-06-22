GSP: dečaka na Vračaru nije udario tramvaj već automobil

Politika pre 1 sat
GSP: dečaka na Vračaru nije udario tramvaj već automobil

Vozilo GSP-a zaustavila policija, kako bi se pružila pomoć dečaku

Javno komunalno preduzeće „GSP Beograd” saopštilo je danas da nisu tačni navodi u izveštaju Hitne pomoći koji su preneli mediji, a prema kojem je sinoć u Bulevaru kralja Aleksandra u 21.25 sati tramvaj udario dečaka. „Tramvajsko vozilo, koje se u tom trenutku kretalo u pravcu Vukovog spomenika Bulevarom kralja Aleksandra, nije učestvovalo u ovoj saobraćajnoj nezgodi. Prema zvaničnim informacijama sa terena, nezgodu je izazvalo putničko vozilo jagodinskih
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