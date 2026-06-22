Komercijalna vozila moraju za ulazak u EU da imaju pametne tahografe

Politika pre 2 sata
Komercijalna vozila moraju za ulazak u EU da imaju pametne tahografe

Svi koji se se bave međunarodnim prevozom

Nova pravila za ulazak u EU stupiće na snagu 1. jula, a njima je predviđeno da laka komercijalna vozila (LCV) i kombiji s najvećom dopuštenom težinom, uključujući prikolicu, od između 2,5 i 3,5 tona, koja se bave međunarodnim prevozom moraju da ugrade pametne tahografe (G2V2). Ovi uređaji moraju da beleže granične prelaze, mesta utovara, odnosno istovara, kao i aktivnost vozača. Sva laka komercijalna vozila/kombiji (2,5 t - 3,5 t) koji se bave međunarodnim
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Od 1. jula nove kategorije vozila moraju za ulazak u EU da imaju pametne tahografe

Od 1. jula nove kategorije vozila moraju za ulazak u EU da imaju pametne tahografe

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

EU

Ekonomija, najnovije vesti »

Umesto što nudi subvencije, Srbija bi trebalo da ulaže u obrazovanje

Umesto što nudi subvencije, Srbija bi trebalo da ulaže u obrazovanje

Radar pre 2 sata
Od 1. jula nove kategorije vozila moraju za ulazak u EU da imaju pametne tahografe

Od 1. jula nove kategorije vozila moraju za ulazak u EU da imaju pametne tahografe

RTV pre 1 sat
Komercijalna vozila moraju za ulazak u EU da imaju pametne tahografe

Komercijalna vozila moraju za ulazak u EU da imaju pametne tahografe

Politika pre 2 sata
Prihodi najvećih proizvođača agromehanizacije u Srbiji rastu, ali profitabilnost pada

Prihodi najvećih proizvođača agromehanizacije u Srbiji rastu, ali profitabilnost pada

Danas pre 3 sata
Oči u oči sa Irancima! Džej Di Vens pred zoru sleteo u Švajcarsku, kreću pregovori sa Teheranom: Amerikanci došli sa 3 ključna…

Oči u oči sa Irancima! Džej Di Vens pred zoru sleteo u Švajcarsku, kreću pregovori sa Teheranom: Amerikanci došli sa 3 ključna zahteva

Blic pre 1 dan