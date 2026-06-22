Montela i igrači imaju podršku FS Turske, hoćemo da imamo kontinuitet

Politika pre 8 minuta
Montela i igrači imaju podršku FS Turske, hoćemo da imamo kontinuitet

Fudbaleri Turske poraženi su pre dva dana od selekcije Paragvaja i ostali bez šanse da prođu u nokaut fazu

Predsednik Fudbalskog saveza Turske, Ibrahim Hadžiosmanoglu, izjavio je danas da selektor reprezentacije, Vićenco Montela, i turski fudbaleri imaju podršku, posle eliminacije sa Svetskog prvenstva. Fudbaleri Turske poraženi su pre dva dana od selekcije Paragvaja, rezultatom 1:0, u drugom kolu grupe B na SP, i tako ostali bez šanse da prođu u nokaut fazu. „Podržaćemo selektora i igrače. Ovo nije klub. Ako pogledate klupske timove, neuspesi dolaze kada nema
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