Moskva i Teheran održali konsultacije o sprovođenju memoranduma SAD i Irana

Politika pre 58 minuta
Moskva i Teheran održali konsultacije o sprovođenju memoranduma SAD i Irana

Takođe je naglašen značaj što skorije normalizacije situacije na okupiranoj Zapadnoj obali

MOSKVA – U Moskvi su danas održane konsultacije između ministarstava spoljnih poslova Rusije i Irana o perspektivama za sprovođenje memoranduma Vašingtona i Teherana o okončanju sukoba na Bliskom istoku, saopštilo je rusko ministarstvo spoljnih poslova. U saopštenju se navodi da su konsultacije održane između specijalnog predstavnika ruskog ministra spoljnih poslova za rešavanje sirijskog problema, direktora Departmana za Bliski istok i Severnu Afriku Ministarstva
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