Moskva i Teheran održali konsultacije o sprovođenju memoranduma SAD i Irana
Politika pre 58 minuta
Takođe je naglašen značaj što skorije normalizacije situacije na okupiranoj Zapadnoj obali
MOSKVA – U Moskvi su danas održane konsultacije između ministarstava spoljnih poslova Rusije i Irana o perspektivama za sprovođenje memoranduma Vašingtona i Teherana o okončanju sukoba na Bliskom istoku, saopštilo je rusko ministarstvo spoljnih poslova. U saopštenju se navodi da su konsultacije održane između specijalnog predstavnika ruskog ministra spoljnih poslova za rešavanje sirijskog problema, direktora Departmana za Bliski istok i Severnu Afriku Ministarstva