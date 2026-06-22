Moskva i Teheran održali konsultacije o sprovođenju memoranduma SAD i Irana

Takođe je naglašen značaj što skorije normalizacije situacije na okupiranoj Zapadnoj obali

MOSKVA – U Moskvi su danas održane konsultacije između ministarstava spoljnih poslova Rusije i Irana o perspektivama za sprovođenje memoranduma Vašingtona i Teherana o okončanju sukoba na Bliskom istoku, saopštilo je rusko ministarstvo spoljnih poslova. U saopštenju se navodi da su konsultacije održane između specijalnog predstavnika ruskog ministra spoljnih poslova za rešavanje sirijskog problema, direktora Departmana za Bliski istok i Severnu Afriku Ministarstva