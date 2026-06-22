Pomorski saobraćaj se i dalje odvija kroz Ormuski moreuz

Politika pre 5 sati
Pomorski saobraćaj se i dalje odvija kroz Ormuski moreuz

Većinom tih brodova upravljali su kineski i indijski državni operateri

VAŠINGTON – Američka Centralna komanda CENTCOM saopštila je danas da se pomorski saobraćaj i dalje odvija kroz Ormuski moreuz. „Ormuski moreuz ostaje otvoren i saobraćaj teče”, rečeno je iz Centralne komande SAD, preneo je Skaj njuz. Portparol Komande dodao je da se u moreuzu ne dešava ništa značajno o čemu bi danas moglo da se govori. Kroz Ormuz su juče prošla približno 32 broda, pokazuju podaci pomorske obaveštajne kompanije Vindvard. Kako se navodi, većinom tih
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