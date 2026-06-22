Senegal protiv Norveške traži prve bodove na Svetskom prvenstvu

Senegalci veruju u odbranu pred duel sa Halandom

Selektor fudbalske reprezentacije Senegala Pap Tiav izjavio je danas da njegova ekipa i dalje ima za šta da se bori na Svetskom prvenstvu i da ne sme da pogreši u predstojećoj utakmici protiv Norveške. „U veoma smo teškoj grupi, znali smo to. Izgubili smo prvu utakmicu, ali i dalje je sve otvoreno i imamo za šta da se borimo. Ne smemo da pogrešimoˮ, rekao je Tiav. Posle poraza od Francuske na startu Svetskog prvenstva (1:3), fudbaleri Senegala će naredne noći