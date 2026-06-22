Senegal protiv Norveške traži prve bodove na Svetskom prvenstvu

Politika pre 13 minuta
Senegal protiv Norveške traži prve bodove na Svetskom prvenstvu

Senegalci veruju u odbranu pred duel sa Halandom

Selektor fudbalske reprezentacije Senegala Pap Tiav izjavio je danas da njegova ekipa i dalje ima za šta da se bori na Svetskom prvenstvu i da ne sme da pogreši u predstojećoj utakmici protiv Norveške. „U veoma smo teškoj grupi, znali smo to. Izgubili smo prvu utakmicu, ali i dalje je sve otvoreno i imamo za šta da se borimo. Ne smemo da pogrešimoˮ, rekao je Tiav. Posle poraza od Francuske na startu Svetskog prvenstva (1:3), fudbaleri Senegala će naredne noći
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Arnautović na Mesija, Austrija i Argentina u borbi za nokaut fazu Mundijala (RTS 1, 19.00)

Arnautović na Mesija, Austrija i Argentina u borbi za nokaut fazu Mundijala (RTS 1, 19.00)

RTS pre 3 minuta
Svetsko prvenstvo uživo: Bomba iz slobodnjaka se "vrti" na mrežama, imamo najbržeg čoveka Mundijala

Svetsko prvenstvo uživo: Bomba iz slobodnjaka se "vrti" na mrežama, imamo najbržeg čoveka Mundijala

Nova pre 3 minuta
Egipat posle preokreta pobedio Novi Zeland na Svetskom prvenstvu

Egipat posle preokreta pobedio Novi Zeland na Svetskom prvenstvu

Nedeljnik pre 1 sat
Selektor Senegala: „I dalje imamo za šta da se borimo“

Selektor Senegala: „I dalje imamo za šta da se borimo“

Serbian News Media pre 1 sat
Petković: Želimo da što duže ostanemo na Mundijalu

Petković: Želimo da što duže ostanemo na Mundijalu

Sport klub pre 1 sat
Preokret "Faraona" za tri boda: Pogledajte detalje sa meča Novi Zeland - Egipat (video)

Preokret "Faraona" za tri boda: Pogledajte detalje sa meča Novi Zeland - Egipat (video)

Kurir pre 1 sat
Dvanaesti dan Mundijala - Argentina i Austrija u borbi za nokaut fazu, Francuska protiv Iraka (RTS 2)

Dvanaesti dan Mundijala - Argentina i Austrija u borbi za nokaut fazu, Francuska protiv Iraka (RTS 2)

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoSenegalNorveškaFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Iranci mogu da slave: Belgijanci dominirali, ali nisu uspeli da pobede

Iranci mogu da slave: Belgijanci dominirali, ali nisu uspeli da pobede

Danas pre 3 minuta
Arnautović na Mesija, Austrija i Argentina u borbi za nokaut fazu Mundijala (RTS 1, 19.00)

Arnautović na Mesija, Austrija i Argentina u borbi za nokaut fazu Mundijala (RTS 1, 19.00)

RTS pre 3 minuta
Orlovi kreću u novu misiju: Selektor iznenadio odlukom pred Orlean – Srbija ide sa čak 18 imena!

Orlovi kreću u novu misiju: Selektor iznenadio odlukom pred Orlean – Srbija ide sa čak 18 imena!

Hot sport pre 23 minuta
Jači od PVO Irana: Pogledajte kako je golman "Ratnika Persije" upisao odbranu Mundijala

Jači od PVO Irana: Pogledajte kako je golman "Ratnika Persije" upisao odbranu Mundijala

Kurir pre 33 minuta
Željko Obradović na promociji u Atini: Cela Evropa čeka prve reči Žoca nakon povratka u Panatinaikos posle 14 godina!

Željko Obradović na promociji u Atini: Cela Evropa čeka prve reči Žoca nakon povratka u Panatinaikos posle 14 godina!

Kurir pre 23 minuta