Toplo, ali promenljivo oblačno, uz moguće obilne pljuskove i grmljavinu

Politika pre 1 sat
Toplo, ali promenljivo oblačno, uz moguće obilne pljuskove i grmljavinu

U Srbiji promenljivo oblačno i toplo, ali nestabilno vreme, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Zavod je objavio upozorenje za područje Srbije na izražene grmljavinske procese. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji očekuju se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada. Pre podne u većem delu suvo vreme sa sunčanim intervalima, a tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Od sredine dana mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u Vojvodini,
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