Prijepoljac teško povređen u saobraćajnoj nesreći kod Bijelog Polja

Prijepolje/Bijelo Polje – Državljanin Srbije R.B. (57) iz Prijepolja teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Unevina, na magistralnom putu Bijelo Polje – Dobrakovo.

Prema informacijama koje prenose crnogorski mediji, do udesa je došlo u nedelju oko 17.40 časova. U saobraćajnoj nesreći učestvovala su dva putnička vozila. Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe hitne pomoći i policije. Iz policije je saopšteno da je uviđaj u toku, zbog čega za sada nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do sudara, kao ni stepen povreda ostalih učesnika u nezgodi. Foto: A.Rovčanin Više informacija o uzroku nesreće i stanju povređenih očekuje se