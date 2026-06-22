Dekan Rončević: PMF na "crnoj listi" zbog podrške studentima

Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Srđan Rončević tvrdi da fakulteti trpe različite pritiske, od otežanog finansiranja i kašnjenja uplata do prekida saradnje sa pojedinim privrednim subjektima. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

On navodi i da se PMF našao na "crnoj list" zbog podrške studentima i da postoje institucije i kompanije koje su, kako kaže, obustavile saradnju sa fakultetom, prenosi N1. Komentarišući napad na sina univerzitetskog profesora Dinka Gruhonjića, dekan PMF-a Srđan Rončević kaže da je zabrinut zbog ugrožavanja bezbednosti članova akademske zajednice, kao i da nereagovanje uprave Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pokazuje u kom pravcu idu njihova moralna načela.