Dekan Rončević: PMF na "crnoj listi" zbog podrške studentima

Radio 021 pre 38 minuta  |  N1
Dekan Rončević: PMF na "crnoj listi" zbog podrške studentima

Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Srđan Rončević tvrdi da fakulteti trpe različite pritiske, od otežanog finansiranja i kašnjenja uplata do prekida saradnje sa pojedinim privrednim subjektima. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

On navodi i da se PMF našao na "crnoj list" zbog podrške studentima i da postoje institucije i kompanije koje su, kako kaže, obustavile saradnju sa fakultetom, prenosi N1. Komentarišući napad na sina univerzitetskog profesora Dinka Gruhonjića, dekan PMF-a Srđan Rončević kaže da je zabrinut zbog ugrožavanja bezbednosti članova akademske zajednice, kao i da nereagovanje uprave Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pokazuje u kom pravcu idu njihova moralna načela.
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